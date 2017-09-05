Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за урагана "Ирма"

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Вторник, 5 сентября 2017, 04:47

Власти Пуэрто-Рико и американского штата Флорида объявили режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Ирма", который приближается к побережью США.

Об этом сообщает Fox News.

На данный момент ураган усилился до четвертой категории из пяти возможных. Скорость ветра внутри урагана достигает 209 километров в час.

Глава Пуэрто-Рико Рикардо Росельо заявил, что несмотря на экономические трудности, которые есть у Пуэрто-Рико, в бюджете предусмотрено $15 миллионов на чрезвычайные ситуации.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что режим ЧС вводится "на территории всех 67 округов штата". Он отметил, что "Ирма" угрожает жизни людей.

При этом еще точно неизвестно, по какому именно маршруту будет двигаться ураган. Сейчас он продвигается из центральной части Атлантического океана в сторону Карибского бассейна.

Темы: погода США
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