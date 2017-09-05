МИД Латвии: Запад не справляется с хакерскими атаками и дезинформацией РФ

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Вторник, 5 сентября 2017, 09:41

Запад не может справиться с российскими хакерскими атаками и фейковыми новостями.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает The Guardian во время визита в Лондон.

Ринкевич отметил, что есть все больше доказательств того, что Россия автоматизировала кампанию по дезинформации в социальных медиа.

Об этом свидетельствуют, в частности, данные доклада Центра стратегических коммуникаций НАТО, согласно которым абсолютное большинство русскоязычных твитов о НАТО в Латвии написаны "ботами". В частности, количество сообщений от "ботов" в пять раз превышает количество сообщений от реальных интернет-пользователей.

Ринкевич назвал такую ​​тактику "очень систематической" и считает ее новым способом распространения пропаганды среди молодежи.

Глава латвийского МИД призвал Конгресс США расследовать вмешательство России в выборы президента, отметив, что это важно для всех союзников Соединенных Штатов.

"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень трудно. Мы можем узнать, что случилось, но это очень трудно доказать. Целое законодательство в этой сфере требует решения", - сказал Ринкевич.

"Европейская правда"

Темы: Росcия Латвия СМИ
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