Рада начала седьмую сессию

Спикер Андрей Парубий открыл седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады.

Об этом он заявил с трибуны парламента во вторник.

На церемонии открытия с речами выступили, помимо самого председателя ВР, также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В своем выступлении Парубий рассказал о приоритетах этой сессии. Самым главным из них он назвал национальную безопасность и оборону Украины.

"Это наш главный приоритет - сохранение нашей государственности, ведь независимость - это единственная гарантия безопасности всего народа", - подчеркнул он.

Также спикер отметил, что эта осень для украинского парламента будет особенной, поскольку он сможет завершить целый ряд очень важных для страны реформ. По словам председателя ВР, речь идет о реформе системы образования, судебной власти, пенсионной системы и медицинского обслуживания.

Кроме того, отметил Парубий, на седьмой сессии Рада рассмотрит государственный бюджет на 2018 год, а также попытается принять ряд кадровых решений - выбрать Счетную палату, назначить нового омбудсмена и членов Центральной избирательной комиссии.

Гройсман во время своего выступления вспомнил, как сам был спикером парламента, поэтому знает многих депутатов и знает, что они делятся на создателей и разрушителей Украины.

Однако, подчеркнул премьер, он хочет, чтобы все эти народные избранники, и коалиция, и оппозиция, и внефракционные депутаты, объединились ради успеха страны.

"Я сегодня прошу вас и призываю объединиться и сделать эти изменения (принять реформы - ред.), прекратить ссоры и сделать Украину успешной", - обратился он к парламенту.

Как известно, седьмая сессия Верховной Рады будет продолжаться до 31 декабря 2017 года.

Евгений Кизилов, УП