Путин делает вид, что он за миротворцев на Донбассе

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Вторник, 5 сентября 2017, 10:29

Президент России Владимир Путин считает, что миротворцы ООН на Донбассе пойдут на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но это надо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник, сообщает "Интерфакс".

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", – заявил российский лидер.

По словам Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", – сказал он.

"Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности (ООН – ред.)", – заявил президент России.

Темы: Донбасс Путин Росcия ООН
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