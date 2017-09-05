Ващиковский: украинцы отправляют из Польши миллиарды евро семьям и бизнесу

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, отвечая на упрек об отказе Польши принимать беженцев в рамках квот ЕС, упомянул о сотнях тысяч украинских мигрантов, которые пересылают в Украину "миллиарды евро".

Об этом Ващиковский заявил в понедельник 4 сентября, сообщает "Польское радио".

По словам Ващиковского, в прошлом году Польша выдала Украинский более 1,2 млн виз. А в первом полугодии 2017 года это количество составило уже более 750 тысяч виз, позволяющих проживать и работать в Польше.

"Более миллиона украинцев живут, работают, зарабатывают, наращивают свой доход, который отправляют в Украину. По подсчетам финансовых учреждений, от 3 до 5 млрд евро переводят в Украину семьям, бизнесу", - перечислил глава Министерства иностранных дел Польши.

В воскресенье кандидат на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время дебатов обвинил Польшу и Венгрию в том, что они отказываясь принимать беженцев в рамках квот ЕС. Немецкий политик пригрозил в связи с этим финансовыми последствиями.

"Мы помогаем иммигрантам. Поэтому прошу господина Шульца (...) получить больше информации, ознакомиться с ситуацией и не использовать фальшивые аргументы во внутренних предвыборных дискуссиях в Германии", - заявил Ващиковский, призвав к "справедливому подхода" по этому вопросу.