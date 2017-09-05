Путин припугнул США последствиями передачи Украине оружия

В случае поставок США летального оружия в Украину может возрасти количество жертв, а боевики могут направит свое оружие в другие зоны конфликта, предупредил Владимир Путин.

Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщает "Интерфакс".



"Это суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи", – отметил он.

"Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы – поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", – добавил Путин.



Он уверен: "Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".



"Есть еще один момент, на который следует обратить внимание, – кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны...", – добавил Путин

"И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики – может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", – заявил он.

Как известно, в США рассматривают возможность предоставления Украине летального оружия для защиты своих интересов в связи с конфликтом на Донбассе, который подпитывает Кремль.