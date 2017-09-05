Геращенко о миротворцах: Путин подменяет понятия

Российский президент Владимир Путин подменяет понятия в вопросе отправки миротворцев ООН на Донбасс, его предложения неприемлемы для Украины.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе.



"Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения", – отметила она в Facebook.



"Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными "мордором" территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей", – возмутилась Геращенко.



"Это не украинская границу, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", – заявила она.



Геращенко уверена: "Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут".



"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацией, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю", – отметила она.





Ранее 5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.