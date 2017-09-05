Киевский облсовет будет просить президента уволить губернатора

Киевский областной совет намерен просить президента уволить с занимаемой должности председателя Киевской областной администрации Александра Горгана.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КОДА.

"Сегодня созвали внеочередную сессию. Собрали депутатов, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Горгана", - сказал собеседник издания, предоставив фото соответствующего проекта решения.

То, что совет будет рассматривать вопрос об увольнении председателя КОДА "Украинской правде" подтвердил председатель регламентной комиссии облсовета Роман Тытыкало.

"Сейчас идет сессия. Вот она открылась. Этот проект решения обсуждаться ", - сказал Тытыкало.

Он отметил, что причиной появления такого проекта решения является невыполнение бюджета области.

"Бюджет области выполнен в среднем на 10%. Заканчивается год, профинансировано около 7-10% по всем программам. Программы не финансируются, дороги не ремонтируются, ничего не делается. Средства до конца года уже не успеют освоить. Не использовано более 2 миллиардов. Бюджет на 100% выполнить не получится", - сказал Тытыкало.

Он затруднился спрогнозировать, хватит ли у совета голосов за это решение.

"Не знаю. Какое-то критическое решение точно будет. Но в какой формулировке, мне сейчас неизвестно. Будем обсуждать", - подытожил Тытыкало.

В свою очередь губернатор Киевщины Александр Горган появление такого проекта решения назвал реакцией на его реформы и борьбу с коррупцией.

"Решение готовила не рада, а отдельные группы депутатов, которые защищают интересы коррупционеров. Это абсолютно логичное ответ на нашу масштабную борьбу с коррупционными схемами ", - сказал Горган.

Он добавил, что знает всех людей, которые задействованы в коррупционных схемах и хищении бюджетных средств, но "назвать их должно следствие и правоохранители".

"Мы передаем в прокуратуру все результаты обследования объектов, на которые тратились средства областного бюджета, где мы обнаружили хищения, по предварительным данным, сотни миллионов гривен за последние годы", - сказал губернатор.

Он подтвердил, что по состоянию на 1 сентября бюджет действительно выполнен примерно на 15%.

"Мы сделаем так, что эти средства не будут разворованы. Дело в том, что по отдельным программам мы с правоохранительными органами начали изучение назначения платежей. И сегодня именно правоохранительными органами остановлены через систему казначейства платежи, с целью предотвращения их хищения", - сказал Горган.

Он добавил, что КОДА будет предлагать, чтобы все не освоенные средства пошли в виде субвенций на места – городам, райцентрам и селам.

Ирина Балачук, "Украинская правда"