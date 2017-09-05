Кононенко ожидает, что Рада поддержит реформы Гройсмана

Заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко надеется, что парламент вынесет и проголосует предложенные правительством образовательную, медицинскую и пенсионную реформы.

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

"По моему мнению, среди коллег по коалиции есть осознание важности этих реформ для дальнейшего социального и гуманитарного развития Украины. Поэтому у меня есть основания надеяться на то, что в первую очередь образовательная, медицинская и пенсионная реформы будут вынесены в сессионный зал и проголосованы", - отметил Кононенко.

Относительно поддержки земельной реформы нардеп выразил сомнения, поскольку, как он утверждает, вокруг нее не утихают споры среди различных фракций и групп.

"Результаты голосования будут зависеть в том числе и от того, насколько сильными будут аргументы правительства, и удастся ли министрам убедить депутатов", - добавил он.

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак говорит, что его фракция будет "тщательно обсуждать" законопроект о реформе пенсии и "анализировать все правительственные расчеты правительства" перед голосованием.

НФ поддержит образовательную реформу, которую ведет его представитель министр образования и науки Лилия Гриневич, а также надеется, что удастся найти консенсус и проголосовать единым пакетом законы о медицине.

Земельную реформу фракция может поддержать, но "содержание реформы необходимо основательно объяснить гражданам". Также Бурбак говорит, что "некоторые политические партии на демагогической критике земельной реформы строят чуть ли не всю свою деятельность".

Лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк считает, что правительство пока не подготовило пенсионную реформы. Березюк говорит, правительство нужно заставить отменить 15% налогообложения пенсии, а также отметил, что наполнять Пенсионный фонд нужно "с таможни и прозрачной экономики".

Относительно позиции фракции в образовательной и медицинской реформах, то в первой, как говорит Березюк, хорошо прописана концепция новой школы, но реформа "имеет большой шанс остаться на бумаге, если не будет четкого понимания ежедневных образовательных проблем". Медицинскую реформу фракция считает важной, но опасается, что олигархат может ее разрушить.

Не поддерживают правительственные реформы "Оппоблок" и "Радикальная партия".

Лидер "Оппоблока" Юрий Бойко говорит, что медреформа противоречит Конституции, а образовательная - должна пройти обсуждение в обществе, и фракция не поддерживает ее в сегодняшнем виде. Пенсионную реформу Бойко назвал вредной для страны, а также считает, что нужно продлить мораторий на продажу земли.

"Пенсионная реформа" вместо увеличения пенсий приведет к увеличению пенсионного стажа и возраста. "Медицинская реформа" вместо повышения качества и доступности гражданам медицинских услуг приведет к переводу их на платную основу, к закрытию больниц и масштабному сокращения врачей. "Земельная реформа" власти - это обезземеливания крестьян в интересах агрохолдингов-монополистов и транснациональных корпораций", - говорит лидер "радикалов" Олег Ляшко.

Подробнее о позиции фракции и депутатских групп читайте в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".

Олег Твердь, Роман Романюк, УП