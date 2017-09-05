Путин обесценивает идею миротворцев на Донбассе – Айвазовская
Президент России Владимир Путин пытается обесценить идею направления миротворцев на восток Украины, перехватив инициативу Киева.
Об этом написала представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в Facebook.
"Политическое заявление Путина о поручении и подготовке проекта резолюции на СБ ООН по миротворцам на Донбассе – попытка не столько перехватить инициативу в Украине, сколько девальвировать саму идею", – заявила она.
"Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает нужды и интересы мирного населения, расположение их на линии соприкосновения и т.п.", – отметила Айвазовская.
Она предположила, что позже "окажется, что и миротворцами должны быть в подавляющем большинстве русские, что, по мнению РФ, будет вполне логичным шагом".
"Украине стоит предложить не только свой проект резолюции, мобилизуя всех партнеров в СБ ООН, но и использовать эту эпическую инициативу для навязывания собственной повестки дня", – считает Айвазовская.
Она отметила: "В Молдове от россиян не могут избавиться даже после решения Конституционного суда этой страны о несоответствии основному закону присутствия "миротворцев". 11% их территории оккупировано – и этот "баланс" активно поддерживается более 20 лет русскими".
5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.
По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Путин подменяет понятия, а его предложения по размещению миротворцев ООН на Донбассе неприемлемы для Украины.
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