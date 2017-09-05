Киев получил запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили

Министерство юстиции получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.



Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", – сказал он.

Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:

Ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 – злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 – злоупотребление положением должностным лицом.



Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как известно, 18 августа в Главной прокуратуре Грузии заявили, что направили Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Саакашвили.

26 августа Саакашвили заявил, что грузинские власти готовят ему новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии, чтобы по прибытии в Украину он был арестован с целью экстрадиции.

По словам экс-президента Грузии, обвинения в растрате госсредств в виде закупки похоронных венков и приема иностранных делегаций, которые ему инкриминировались ранее, согласно украинскому КПК "не тянут на арест с целью экстрадиции", а президенту Петру Порошенко и ГПУ Украины его поручению нужны юридические основания для задержки Саакашвили после пересечения границы.

Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) и попытается въехать в Украину.

Украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

В июле 2017 года Порошенко посещал Грузию с визитом. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

В распоряжении "Украинской правды" есть документ об отказе Киева в экстрадиции Саакашвили от 2015 года.