Полторак утвердил миллиард на военные общежития

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Вторник, 5 сентября 2017, 12:31

Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины", - написал министр.

По его словам, 1 миллиард гривен бюджетных средств предусмотрены на строительство 100 общежитий для украинских военных.

Как сообщалось, в начале августа президент Петр Порошенко заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины определенных специальностей.

Украинская правда

Темы: Минобороны армия строительство бюджет
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