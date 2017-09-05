Полторак утвердил миллиард на военные общежития

Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины", - написал министр.

По его словам, 1 миллиард гривен бюджетных средств предусмотрены на строительство 100 общежитий для украинских военных.

Как сообщалось, в начале августа президент Петр Порошенко заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины определенных специальностей.

Украинская правда