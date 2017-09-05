Путин: в КНДР траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы
Президент России Владимир Путин заявил, что считает дальнейшие санкции против Северной Кореи "бесполезными и неэффективными".
Об этом сообщает ТАСС.
"Да они (в КНДР, - ред.) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - сказал Путин.
"А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами", - добавил президент РФ.
Путин также напомнил историю бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.
"Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят. И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?", - сказал он.
Как известно 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.
Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.
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