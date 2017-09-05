Грузинский "вор в законе" пытается верховодить в Одессе

Три грузинских "вора в законе" Омар Бекаев, Миндия Горадзе и Антимос Кухилава продолжают пытаться влиять на криминогенную обстановку в Одесской области.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Первые двое вообще не оказывают какого-либо существенного влияния. А гражданин Кухилава периодически приезжает и пытается влиять тут на месте, подчеркиваю, пытается. Но мы ему не даем", – сказал он.

Головин добавил, что в настоящее время Министерство внутренних дел, департамент уголовного розыска и ГУ Нацполиции в Одесской области работают над тем, чтобы Кухилава покинул территорию Украины.



"По решению Верховного суда ему действительно вернули паспорт гражданина Украины. Поэтому фактически у нас связаны руки. Хотя мы с миграционной службой Одесской области приложили максимум усилий, чтобы ситуация с Антимосом вошла в законное русло", – сказал представитель полиции.

"К сожалению, у нас процедуры в этом плане очень бюрократические и длительные. Но мы продолжаем работу" – заявил он.



"Я не считаю, что гражданин Кухилава должен находиться с таким статусом в Одессе и пытаться влиять на криминогенную ситуацию в регионе", – добавил Головин.

Как известно, при президентстве Михэила Саакашвили в Грузии многих "воров в законе" посадили в тюрьму, поэтому ряд этих преступников перебрался в Украину и Россию.