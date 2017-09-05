В Минобороны объяснили, за что начисляют "боевую тысячу"

В Министерстве обороны объяснили, по каким критериям военные могут получить 1000 гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Украинской правды".

В ответе указано, что условия, при которых военные получают вознаграждение, определены приказом Минобороны от 10 февраля 2016 №67.

Так непосредственным участием в боевых действиях считается:

- выполнение воинской частью боевых задач при ведении рейдовых (штурмовых) действий, отражение штурмовых действий противника в условиях непосредственного взаимного огневого контакта;

- выполнение задач ракетными войсками и артиллерией с огневого поражения противника;

- ведение оперативной (военной, специальной) разведки на территории противника (территории между позициями войск противника и своих войск) или в условиях непосредственного соприкосновения (взаимного огневого контакта) с противником.

Как сообщалось, журналист Алексей Братущак в блоге на "Украинской правде", ссылаясь на ответ Минобороны, отметил, что в 2017 году в среднем 43 военнослужащих в сутки получают 1000 грн за участие в боевых действиях, тогда как в прошлом году таких бойцов было 129.

Он предположил, что это свидетельствует не только об уменьшении боевой активности на востоке Украины, но и о нежелании власти платить обещанную Петром Порошенко тысячу.