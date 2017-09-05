Депутат Винницкого облсовета от партии Ляшко задержан на взятке

Прокуратура Винницкой области разоблачила и задержала депутата Винницкого областного совета - председателя постоянной комиссии по вопросам охраны окружающей природной среды за вымогательство и получение неправомерной выгоды.



Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба прокуратуры Винницкой области.



Депутат требовал и получил от заявителя неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи долларов США за положительные заключения указанной комиссии и подготовку проекта решения Винницкого областного совета.

Он должен был согласовать продажу на аукционе специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки одного из участков песчаников в Ямпольском районе Винницкой области и включение его в перечень проектов решений, внесенных для рассмотрения на сессию областного совета 7 созыва.

Депутата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители традиционно не называют фамилию задержанного. Согласно данным на сайте Винницкого облсовета, комиссию возглавляет член территориальной организации Радикальной партия Олега Ляшко Владимир Крысько.



Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проводится ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.



За совершенное уголовное преступление депутату грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Украинская правда