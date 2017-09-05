Имущество Розенблата оставили под арестом
Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты народного депутата Борислава Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.
Соответствующее решение 5 сентября объявил судья Иван Рыбак, сообщает "Укринформ".
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Рыбак.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка в комментарии журналистам после заседания отметил, что прокуратура довольна этим решением суда.
Как известно, ранее суд арестовал часть имущества Розенблатта, которого подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.
11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.
18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде 7 млн гривен залога, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.
18 августа суд продлил Розенблату меру пресечения до 17 октября 2017 года.
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