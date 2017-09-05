В НАПК показали, какие активы Порошенко проверяли
Национальное агентство по предупреждению коррупции показало, какие активы президента Петра Порошенко проверяли в его декларации за 2016 год.
Об этом говорится в ответе НАПК на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского.
Согласно решению НАПК о полной проверке декларации Порошенко за 2016 год, кроме зарплаты в этом году он получал доходы от отчуждения ценных бумаг ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
За 2016 год Порошенко начисляли зарплату и страховые взносы только по основному месту работы.
По данным НАПК, все корпоративные права президента переданы в 2015 году "Прайм Эссетс Кэпитал", активами которого сейчас управляет компания "Фьюжн Капитал Партнерс".
Принадлежащие Порошенко акции "Прайм Эссетс Кэпитал", ОАО "МИБ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк Украины" были переданы в управление ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" в соответствии с договором об управлении ценными бумагами 6 октября 2016 года.
"При этом, корпоративные права ООО "Фирма "Экран" (% от общего капитала - 93,93) Порошенко П.А. передано в управление в соответствии с заключенным договором управления имуществом с субъектом предпринимательской деятельности (Багрий Е.В.)", - говорится в решении.
Акции компании "Cill Конфекшенери инвестментс Лимитед" были переданы в траст (доверительную собственность) "Ротшильд Траст АГ" 27 апреля 2016 года.
"Согласно договору о создании "слепого" траста, выгодоприобретателем траста является субъект декларирования. В связи с этим все имущество, непосредственно являющееся "трастовым имуществом", принадлежит третьему лицу на праве собственности ("Ротшильд Траст АГ"), но выгоды от него может получать субъект декларирования", - говорится в решении.
Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не выявило нарушений.
При этом Агентству отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ДФС в г. Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.
Олег Твердь, УП
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