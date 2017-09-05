Нардепы из "Демальянса" тоже поедут смотреть, как встретят Саакашвили

Представители партии "Демократический альянс" поедут 10 сентября на пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей, где ожидается приезд Михэила Саакашвили.



Об этом заявили народные депутаты Сергей Лещенко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук и Сергей Евтушок на брифинге в Верховной Раде.



Юрий Деревянко отметил, что 5 сентября они с другими депутатами призвали власти обеспечить безопасность 10 сентября на пункте пропуска "Краковец", где планирует вернуться в Украину Саакашвили. Нардепы планируют там следить за соблюдением закона.



Деревянко заявил, что есть десятки подписей нардепов из демократических сил, которые согласились осуществить депутатский контроль во время встречи Саакашвили.



"Запрета на пересечение границы Саакашвили ни от Пограничной службы, ни от Службы безопасности Украины, ни от Миграционной службы нет. Все официальные документы на эту тему мы получили", – заявил он



"Если до воскресенья вдруг появятся такие запреты, мы хотим официально предупредить руководителей всех этих спецслужб, чтобы они не выполняли преступные приказы, которые могут поступать от Администрации президента. Ведь если неделю назад и по состоянию на сейчас этих запретов нет, то появление запрета может свидетельствовать только об одном: о нарушении руководителем соответствующего органа Уголовного кодекса", – сказал Деревянко.



Он отметил, что внимание СМИ и западных чиновников будет приковано к ситуации с Саакашвили.



"Мы призываем наши государственные органы действовать исключительно в соответствии с законодательством, обеспечить конституционное право гражданина Украины, а также лица, имеющего право постоянно проживать в Украине, Михаила Саакашвили защитить себя в суде, попасть в Украину, пересечь государственную границу. И чтобы все эти действия происходили мирно, согласно законодательству и нашими международными обязательствами", – сказал Деревянко.



Светлана Залищук отметила, что кому-то могут не нравиться отдельные политики, но личная симпатия или антипатия не должна становиться "инструментом политической расправы над политическим оппонентом".



"Я лично поеду на границу встречать Михаила Саакашвили – не лично к господину Саакашвили, а к гражданину Украины для того, чтобы убедиться, что украинский закон будет работать", – пояснила она.



Как член комитета по иностранным делам и глава подкомитета по евроинтеграции Залищук напомнила, что Украина является подписантом Декларации о правах человека, Конвенции о гражданстве, Конвенции в отношении людей без гражданства и т.п. – и имеет ряд обязательств.



"Мы должны допустить Михаила Саакашвили на территорию Украины. У него есть несколько правовых оснований на это. Во-первых, это лично обжаловать в суде лишение гражданства, во-вторых – доказать, что Украина является местом постоянного его проживания", – сказала депутат.



По словам Залищук, она поедет на границу именно чтобы убедиться, что Миграционная служба и пограничники будут придерживаться законодательства.



В свою очередь, Сергей Лещенко заявил, что с Саакашвили в Украине сводят счеты и пытаются "изолировать конкурента действующего президента Петра Порошенко".



"Если Янукович сажал в тюрьмы, там изолировал, Порошенко выдавливает из страны, лишает гражданства, паспорта, изолирует таким образом", – сказал он и добавил, что с приближением выборов "гайки" будут закручивать все сильнее.



Лещенко вспомнил также, что брату Саакашвили отменили разрешение на работу в Украине. "Это тоже инструмент давления на самого Михаила Саакашвили ...", – заявил он.



Поэтому "партия "Демократический альянс" делегирует группу и депутатов, и активистов на контрольный пункт "Краковец" на границе, чтобы обеспечить соблюдение прав человека – не только Саакашвили, но и тех граждан, которые там собираются" для соблюдения законов, сказал Лещенко.



По его словам, "наступление на демократию только начинается".



Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а 5 сентября Министерство юстиции получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу этого политика.

Нардепы от "Самопомочи" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец".

Алена Рощенко, УП