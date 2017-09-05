Высший совет правосудия лишил статуса нескольких одиозных судей

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Вторник, 5 сентября 2017, 16:37

Высший совет правосудия отказался вносить представление президенту Петру Порошенко о назначении нескольких судей, в частности Виктора Кицюка на должность судьи Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщает 5 сентября пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.

"ВСП отказал во внесении представления президенту Украины о назначении Билыка Александра Владимировича – на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева; Кицюка Виктора Петровича – на должность судьи Печерского районного суда города Киева и Ноздрякова Станислава Викторовича - на должность судьи Подольского районного суда города Киева", – говорится в сообщении.

Как известно, Кицюк выносил постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана.

Ему объявлено подозрение в вынесении заведомо неправосудных решений.

Как напоминает член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко, ранее ВСП вообще отказался каким-либо образом наказать Кицюка.

"Сегодня же ВСП отказался продлить его полномочия бессрочно. Это не наказание, но теперь Кицюк хотя бы не будет получать зарплату и иметь статус судьи", – отмечает адвокат.

Маселко также напомнил, что судья Голосеевского суда Киева Александр Билык лишил прав аж 9 невинных участников поездки в Межигорье.

"Но не только полностью избежал какого-либо наказания, но и в 2016 году был рекомендован действующей ВККС на избрание бессрочно. Теперь и он будет уволен", – отметил адвокат.

Украинская правда

Темы: суд Евромайдан Автомайдан
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