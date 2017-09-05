Аваков пообещал внести правку в декларацию

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал исправить неточность в декларации, на которую указало НАПК.

Об этом он сообщил на Facebook.

"(…) НАПК подтвердило поданную декларацию и нашло только одну ошибку в том, что указав доход в одной строке, я не повторил ее в другом разделе – очень рад! Это разъяснение по заполнению формы я исправлю. А собранные материалы по декларации переплету в фолиант, с выводом НАЗК в конце. И буду хранить, как почетную грамоту первопроходцу", - написал Аваков.

Как известно, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год.

Украинская правда