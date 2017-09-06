Шевченко: С точки зрения результата команда проиграла, но по игре - отнюдь

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Среда, 6 сентября 2017, 00:19

Переломным в игре с Исландией стал первый гол в матче, который был забит на старте второго тайма.

Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер украинцев Андрей Шевченко, передает корреспондент УП.

"Первый гол был противоречив. Команда в первом тайме хорошо играла, создавала моменты. Когда пропустили гол, выпали наши игроки где-то на минут десять, расслабились. Какие-то моменты создавали, контролировали мяч. Стоит вернуться к моменту, когда нам забили гол. Этот гол был переломным, нам забили мяч со спорного момента, его стоит смотреть", - сказал он.

"У нас во втором тайме выпали некоторые позиции, вот вам и ответ. Не все игроки играют в своих клубах в основном составе. С точки зрения результата, команда проиграла, но по игре - отнюдь. Есть еще два матча, будем играть", - рассказал Шевченко.

Украинская правда

Темы: футбол
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