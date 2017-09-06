Трамп нарастит продажи оружия Токио и Сеулу
В связи с ростом напряженности вокруг КНДР президент США Дональд Трамп готов нарастить объем продаж высокотехнологичных вооружений Японии и Южной Корее.
Об этом Трамп написал в twitter.
"Я разрешаю существенно увеличить объем высокотехнологичных вооружений, продаваемых Соединенными Штатами Японии и Южной Корее", - заявил глава Белого дома.
I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 вересня 2017 р.
Как сообщалось, 4 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп дал "концептуальное согласие" на закупку Сеулом оружия и увеличение веса боеголовок ракет стоящих на вооружении Южной Кореи.
Накануне Южная Корея заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о развертывании авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове.
Министерство обороны Южной Кореи заявило в понедельник, что режим Ким Чен Ына готов запустить еще одну ракету в Тихий океан.
Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.
Позже Пхеньян подтвердил успешные испытания водородной бомбы.
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