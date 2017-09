Трамп нарастит продажи оружия Токио и Сеулу

В связи с ростом напряженности вокруг КНДР президент США Дональд Трамп готов нарастить объем продаж высокотехнологичных вооружений Японии и Южной Корее.

Об этом Трамп написал в twitter.

"Я разрешаю существенно увеличить объем высокотехнологичных вооружений, продаваемых Соединенными Штатами Японии и Южной Корее", - заявил глава Белого дома.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.