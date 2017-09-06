Хейли: Санкции вряд ли изменят поведение КНДР

Дальнейшие санкций против Северной Кореи вряд ли изменят поведение страны, но приведут к сокращению финансирования программ баллистических ракет и ядерного оружия.

Об этом зявила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Считаем ли мы, что новые санкции подействуют на Северную Корею? Не обязательно", - сказала Хейли в Американском институте предпринимательства.

"Но что это даст? Это сокращает доходы, которые позволяют им строить баллистические ракеты", - пояснила она.

Ранее Хейли призвала Совет Безопасности ООН 11 сентября проголосовать за "максимально возможные" санкций против Северной Кореи из-за недавнего ядерного испытания.

Как сообщалось, постоянный представитель КНДР при ООН Хан То Сон подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и самое большое испытание ядерной бомбы в воскресенье. При этом он пригрозил, что КНДР готова отправить "больше подарков" в Соединенные Штаты.

В то же время посол США в ООН Василий Небензя заявил во вторник, что предложение США провести 11 сентября заседание Совета Безопасности по новым санкциям "немного преждевременное".

Президент России Владимир Путин ранее во вторник заявил, что новые санкции были "бесполезными и неэффективными".

Россия является постоянным членом Совета Безопасности и обладает правом вето.