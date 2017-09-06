Эксперт разведки объяснила почему на фото росСМИ Путин одного роста с Си Цзиньпином

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Среда, 6 сентября 2017, 06:00

Опубликованное кремлевскими СМИ фото, где Путин кажется выше, чем есть на самом деле, свидетельствует о желании Москвы стоять на одном уровне с ведущими мировыми державами.

Об этом пишет Голос Америки.

Старший исследователь американской частной разведывательной компании RAND Селе Лилли (Sale Lilly) увидела свидетельство амбиций России в фото, опубликованном государственными СМИ России во время рукопожатия лидеров России и Китая.

"Фото, сделанное российскими государственными СМИ, подчеркивает желание Москвы стоять на одном уровне с ведущими мировыми державами", - прокомментировала по данному поводу Сели Лилли.

На фото Владимир Путин жмет руку Си Цзиньпину. При этом Путин, рост которого составляет 173 сантиметра, кажется одного роста с лидером Китая, рост которого составляет 180 см.

Темы: Путин Росcия
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