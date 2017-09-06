Эксперт разведки объяснила почему на фото росСМИ Путин одного роста с Си Цзиньпином

Опубликованное кремлевскими СМИ фото, где Путин кажется выше, чем есть на самом деле, свидетельствует о желании Москвы стоять на одном уровне с ведущими мировыми державами.

Об этом пишет Голос Америки.

Старший исследователь американской частной разведывательной компании RAND Селе Лилли (Sale Lilly) увидела свидетельство амбиций России в фото, опубликованном государственными СМИ России во время рукопожатия лидеров России и Китая.

"Фото, сделанное российскими государственными СМИ, подчеркивает желание Москвы стоять на одном уровне с ведущими мировыми державами", - прокомментировала по данному поводу Сели Лилли.

This Russian state media photo underscores Moscow's desire to stand equal with other major powers. (Putin is 5'7. Xi is 5'11.) #BRICS2017 pic.twitter.com/FqGQTTc20L — Sale Lilly (@SaleLilly) 5 вересня 2017 р.

На фото Владимир Путин жмет руку Си Цзиньпину. При этом Путин, рост которого составляет 173 сантиметра, кажется одного роста с лидером Китая, рост которого составляет 180 см.