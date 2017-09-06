В США разбился истребитель F-16

В США в штате Аризона разбился истребитель F-16 Национальной гвардии.



Об этом говорится сообщении части 162-го авиакрыла Национальной гвардии в facebook.



Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от города Саффорд в 3 часа ночи по местному времени. В районе крушения проводится спасательная операция, судьба пилота самолета пока неизвестна.





Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования инцидента.