В США разбился истребитель F-16

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Среда, 6 сентября 2017, 06:45

В США в штате Аризона разбился истребитель F-16 Национальной гвардии. 

Об этом говорится сообщении части 162-го авиакрыла Национальной гвардии в facebook. 

Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от города Саффорд в 3 часа ночи по местному времени. В районе крушения проводится спасательная операция, судьба пилота самолета пока неизвестна. 



Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования инцидента.

Темы: США
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