В США разбился истребитель F-16
В США в штате Аризона разбился истребитель F-16 Национальной гвардии.
Об этом говорится сообщении части 162-го авиакрыла Национальной гвардии в facebook.
Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от города Саффорд в 3 часа ночи по местному времени. В районе крушения проводится спасательная операция, судьба пилота самолета пока неизвестна.
Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования инцидента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.