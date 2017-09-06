Ельченко рассказал об украинском варианте резолюции ООН о миротворцах

Украина может предложить в ООН свой вариант резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в комментарии "112 Украина".

"У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там должно все остаться так, как они написали", - сообщил Ельченко.

В любом случае, по словам Ельченка, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии .

"Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод до развертывания миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, чем охрана наблюдателей ОБСЕ. Украинский постпред также акцентировал внимание на том, что среди "голубых касок" не должно быть российских миротворцев.

"Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что должны согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - заявил Ельченко.

Дипломат отметил, что Россия неоднократно на полях Совбеза ООН препятствовала внесению резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето.

"Постоянно РФ подавала нам и другим сигналы, что она заблокирует любую попытку это все перевести на официальную бумагу и принять резолюцию Совета безопасности ООН, то есть угрожала своим правом вето. Именно поэтому мы не могли никуда двигаться в этом вопросе", - напомнил Ельченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Как сообщалось, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.