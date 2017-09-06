Депутат Винницкого облсовета вымогал $3 тысячи за разрешения

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальным руководстве прокуратуры разоблачили на взятке депутата Винницкого областного совета.



Правоохранители установили, что депутат, который также является главой одной из комиссий облсовета, требовал 3 тысячи долларов США от местного предпринимателя.



"В такую ​​сумму чиновник оценил содействие в утверждении пакета документов, необходимых для разрешения на добычу песчаников в Ямпольском районе. Глава комиссии также обещал включить рассмотрение этого вопроса на сессии облсовета", – сообщает СБУ.



Сотрудники спецслужбы задержали депутата в рабочем кабинете, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Идут неотложные следственно-оперативные действия.