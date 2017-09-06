Депутат Винницкого облсовета вымогал $3 тысячи за разрешения

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Среда, 6 сентября 2017, 08:30

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальным руководстве прокуратуры разоблачили на взятке депутата Винницкого областного совета.

Правоохранители установили, что депутат, который также является главой одной из комиссий облсовета, требовал 3 тысячи долларов США от местного предпринимателя.

"В такую ​​сумму чиновник оценил содействие в утверждении пакета документов, необходимых для разрешения на добычу песчаников в Ямпольском районе. Глава комиссии также обещал включить рассмотрение этого вопроса на сессии облсовета", – сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали депутата в рабочем кабинете, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Идут неотложные следственно-оперативные действия.

Темы: Винницкая область взятка коррупция СБУ
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