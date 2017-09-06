Движение у Верховной Рады перекрыто из-за акции
Движение транспорта возле Верховной Рады перекрыты из-за акции владельцев автомобилей с европейскими номерами.
Перекрыта полностью улица Грушевского, пробка на Европейской площади и Парковой аллее, сообщают очевидцы.
"Владельцы автомобилей с еврономерами с самого утра стоят у здания Верховной Рады. Движение у парламента заблокировано до Арсенальной", – пишет движение "Честно" в Twtter.
Власники автомобілів на євро номерах з самого ранку стоять біля будівлі @verkhovna_rada 🚘🚔Рух біля парламенту заблоковано до м.Арсенальна pic.twitter.com/eUAvMZb5cg— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
День машин з литовськими номерами розпочався. Вулиця Грушевського pic.twitter.com/ARUui5ma77— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) September 6, 2017
На акции присутствовали владельцы автомобилей из большинства городов Украины.
На акції біля @verkhovna_rada є власники автівок з більшості міст України 🚘🚍 pic.twitter.com/uDBW5I5dRG— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
Акція власників авто на єврономерах біля @verkhovna_rada pic.twitter.com/xHB7PqdeM4— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
"Честно" уточняет, что движение у Верховной Рады заблокировано на время акции.
Рух біля @verkhovna_rada заблоковано на час акції pic.twitter.com/VzSlkfMLdc— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
На Площади Славы также образовался затор.
Улицы Лютеранская и Институтская тоже перекрыты.
Движение во всем правительственном квартале заблокировано.
Рух біля @verkhovna_rada заблоковано на час акції pic.twitter.com/VzSlkfMLdc— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
Цель акции, как заявляют организаторы, – "добиться от властей того, чтобы украинцы могли покупать автомобили на украинских номерах по европейским ценам", мол, машины в Украине "стоят в разы дороже, чем в Европе".
Поэтому они призвали людей протестовать с 6 утра 6 сентября под парламентом.
В 10 утра должно начаться заседание Верховной Рады.
По состоянию на 9:15 центр столицы – в пробках.
Алена Рощенко, УП
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