Движение у Верховной Рады перекрыто из-за акции

3805 просмотров
Среда, 6 сентября 2017, 09:13

Движение транспорта возле Верховной Рады перекрыты из-за акции владельцев автомобилей с европейскими номерами.

Перекрыта полностью улица Грушевского, пробка на Европейской площади и Парковой аллее, сообщают очевидцы.

"Владельцы автомобилей с еврономерами с самого утра стоят у здания Верховной Рады. Движение у парламента заблокировано до Арсенальной", – пишет движение "Честно" в Twtter.

На акции присутствовали владельцы автомобилей из большинства городов Украины.

"Честно" уточняет, что движение у Верховной Рады заблокировано на время акции.

На Площади Славы также образовался затор.

Улицы Лютеранская и Институтская тоже перекрыты.


Движение во всем правительственном квартале заблокировано.

Цель акции, как заявляют организаторы, – "добиться от властей того, чтобы украинцы могли покупать автомобили на украинских номерах по европейским ценам", мол, машины в Украине "стоят в разы дороже, чем в Европе".

Поэтому они призвали людей протестовать с 6 утра 6 сентября под парламентом.


В 10 утра должно начаться заседание Верховной Рады.

По состоянию на 9:15 центр столицы – в пробках.

 

Алена Рощенко, УП

Темы: акции Киев транспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
БПП хочет новое министерство, а "Самопомич" готовит митинг 4 сентября 2017, 13:53
Антикоррупционеры собрали митинг под СБУ 30 августа 2017, 10:32
В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные 26 августа 2017, 18:35
powered by lun.ua
Главные новости
Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение – Луценко
У Украины готова своя резолюция о миротворцах
Хроника 6 сентября. В Путина вселился сатана, а на Майдане протест в виде харакири
КНДР угрожает США новыми "подарками"
Все новости
Книги

"Прогулка по лесам": отрывок из книги о путешествии по Аппалацкой дорожке

Советы психолога

Как вернуться в школу? 14 советов родителям школьников