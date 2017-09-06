Глава МИД Германии – за снятие санкций с РФ при достижении перемирия

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Среда, 6 сентября 2017, 09:49

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России еще до полного выполнения минских договоренностей.

Об этом он заявил во вторник во время внешнеполитического форума социал-демократов в городе Анклам, сообщает Tagesspiegel.

"Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени", - считает министр иностранных дел Германии.

"Нет смысла ждать, только когда он (мирный договор - Ред.) будет выполнен, мы снимем санкции. Давайте хотя бы достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение, и тогда в качестве вознаграждения снимем санкции и поможем восстанавливать Восточную Украину", - сказал Габриэль.

Габриэль считает, это должно стать исходным пунктом для новой политики разрядки в отношении России.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без соблюдения Минских договоренностей ЕС не снимет санкции из России.

"Европейская правда"

Темы: санкции Росcия Германия Донбасс Минские соглашения
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