Глава МИД Германии – за снятие санкций с РФ при достижении перемирия

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России еще до полного выполнения минских договоренностей.

Об этом он заявил во вторник во время внешнеполитического форума социал-демократов в городе Анклам, сообщает Tagesspiegel.

"Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени", - считает министр иностранных дел Германии.

"Нет смысла ждать, только когда он (мирный договор - Ред.) будет выполнен, мы снимем санкции. Давайте хотя бы достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение, и тогда в качестве вознаграждения снимем санкции и поможем восстанавливать Восточную Украину", - сказал Габриэль.

Габриэль считает, это должно стать исходным пунктом для новой политики разрядки в отношении России.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без соблюдения Минских договоренностей ЕС не снимет санкции из России.

"Европейская правда"