Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение – Луценко

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Среда, 6 сентября 2017, 09:55

Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook утром 6 сентября.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о "конституционноv переворотt" 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.
 
"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", – написал Луценко.

Темы: Янукович Лавринович Конституция Генпрокуратура Луценко
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