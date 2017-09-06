В Крыму установили памятник Ленину, после чего отдали детей в пионеры

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Среда, 6 сентября 2017, 10:53

В поселке Симеиз оккупированного Россией Крыма 5 сентября открыли памятник Владимиру Ленину, а после чего приняли в пионеры группу школьников.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на крымского журналиста Сергея Сардыко.

По его информации, до 1993 года здесь стоял памятник, но затем от него остался лишь постамент.

"В сквере ниже аллеи у вилл "Ксения" и "Мечта" по инициативе КПРФ по программе восстановления советских памятников установили гранитный бюст Владимиру Ленину", – рассказал Сардыко.

Он сообщил, что мероприятие прошло в "торжественной обстановке": был приглашен оркестр, звучали советские песни.

"Школьников в пионеры приняли, очень трогательно дети отвечали на призыв: " – К борьбе за Родину, справедливость и честность будьте готовы! – Всегда готовы!" – отметил журналист.

 
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фото krymr.com

Темы: Ленин Крым
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