Адвокат Януковича жалуется, что у него мало времени для ознакомления

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Среда, 6 сентября 2017, 11:28

Новый адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что суд дал ему недостаточно времени для ознакомления с материалами дела.

Об этом он сообщил журналистам после заседания суда в среду.

"Считаю, что продление срока на 20 календарных дней - это очень мало времени. Это нереально ознакомиться с таким материалом дела, серьезно подойти к ознакомлению", - отметил Герасько.

"Я считаю, что срок для ознакомления должен быть не менее трех месяцев. И я буду это подчеркивать и на следующем судебном заседании", - добавил он.

По словам адвоката, на ознакомление с одним томом дела, которых более 50, ему нужен один день.

На вопрос, пытался ли он связаться с Януковичем, Герасько ответил: "Этот вопрос преждевременный. Я буду давать комментарии только по поводу событий, которые уже состоялись".

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на 21 сентября.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко отметил, что экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Олег Твердь, УП

Темы: Янукович суд прокуратура
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