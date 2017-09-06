В правительственном квартале сразу два митинга

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Среда, 6 сентября 2017, 11:49

Напротив здания Кабинета министров митинг работников "Укрнафты", а возле Верховной Рады - акция владельцев авто на еврономерах.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

В Киеве улица Грушевского и боковые к ней улочки перекрыты автомобилями с еврономерами. Колонны автомобилей тянутся от метро "Арсенальная" практически до гостиницы "Днепр".

 
 
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Возле самой Верховной Рады митинга нет из-за дождя, а водители авто прячутся в Мариинском парке.

 
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Между тем под Кабмином собралось несколько сотен человек в касках и куртками с нашивками "Укрнафта".

 
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уп

Как сообщил УП участник акции, назвавшийся Валентином, они протестуют против закрытия нефтяных скважин.

Стоит отметить, что далеко не все участники этой акции знакомы с требованиями.

"Каждый здесь за свое", - сказала одна из участниц, которая отказалась представляться.

 
Yan Dobronosov
 
Yan Dobronosov

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Роман Кравец, УП

Темы: акции Киев
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