Суд разрешил Генпрокуратуре осмотреть здание "1+1 Media"

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Среда, 6 сентября 2017, 12:01

Печерский райсуд Киева разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания, где находится холдинг "1+1 Media" по делу о хищении средств в "Приватбанке".

Об этом свидетельствуют материалы суда от 28 августа, передают "Українські новини".

Cледователь ГПУ просил суд дать разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).

Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал ТЕТ.

Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.

Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.

В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами "Приватбанка" чужим имуществом следствие назначило комплексно-комиссионную оценочно-строительную, оценочно-земельную и товароведческую экспертизы указанного здания.

Для проведения осмотра здания следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.

28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.

Как известно, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.

Производства основываются на событиях декабря 2016 года, а также периода с 2008-го по 2016 год. В частности, следствие сконцентрировалось на выдаче кредитов на несколько десятков миллиардов гривен двум структурам, связанных с бенефициарами "Приватбанка".

Темы: медиа СМИ Приват Генпрокуратура суд
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