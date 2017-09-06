В ОРДО на 15 лет "осудили" жителя Днепропетровской области

1609 просмотров
Среда, 6 сентября 2017, 13:48

Боевики "ДНР" вынесли "приговор" на 15 лет лишения свободы для жителя Днепропетровской области, которому "инкриминировали" подготовку к террористической деятельности.

Об этом говорится на сайте так называемой "генеральной прокуратуры ДНР".

На сепаратистском портале отмечается, что житель Днепропетровской области "гражданин В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)".

Указывается, что его осудили как члена батальона "Донбасс" задачами которого были "карательные операции в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики".

18 августа так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил мужчину к лишению свободы на 15 лет.

Где именно он отбывает "наказание" неизвестно.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" задержали "организатора покушения" на их главаря Александра Захарченко и "приговорили" его к 14 годам лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Донбасс война сепаратизм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия хочет "особый статус" Донбасса, а потом миротворцев 6 сентября 2017, 13:06
Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе 6 сентября 2017, 12:00
Глава МИД Германии – за снятие санкций с РФ при достижении перемирия 6 сентября 2017, 09:49
powered by lun.ua
Главные новости
Адвокат: Лариновичу не сообщали подозрение в "перевороте"
Акцию автомобилистов объявили бессрочной
Россия хочет "особый статус" Донбасса, а потом миротворцев
Оккупанты активизировались в секторе "М", силы АТО открывали ответный огонь
Все новости
Фото

Как Тарас Бычко фотографирует детство, повседневность и мечты

Неделя в графиках

Гривне 21 год, рекордно дорогие арбузы и подорожание автогаза