В ОРДО на 15 лет "осудили" жителя Днепропетровской области

Боевики "ДНР" вынесли "приговор" на 15 лет лишения свободы для жителя Днепропетровской области, которому "инкриминировали" подготовку к террористической деятельности.

Об этом говорится на сайте так называемой "генеральной прокуратуры ДНР".

На сепаратистском портале отмечается, что житель Днепропетровской области "гражданин В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)".

Указывается, что его осудили как члена батальона "Донбасс" задачами которого были "карательные операции в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики".

18 августа так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил мужчину к лишению свободы на 15 лет.

Где именно он отбывает "наказание" неизвестно.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" задержали "организатора покушения" на их главаря Александра Захарченко и "приговорили" его к 14 годам лишения свободы.

Украинская правда