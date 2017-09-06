Акцию автомобилистов объявили бессрочной

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Среда, 6 сентября 2017, 13:48

Акция автомобилистов на иностранных номерах "За доступную растаможку каждому украинцу" продлится в Киеве в бессрочном режиме.

Об этом заявил один из организаторов акции, глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", – сказал он на пресс-конференции 6 сентября.

По данным организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тысяч человек.

 
Фото УП

Как известно, в Киеве возле Верховной Рады с утра среды проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто.

 

Из-за нее перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады и в правительственном квартале – весь центр столицы утром оказался в пробках.

 

Водители начали собираться еще с ночи – и митинг продолжается, несмотря на дождь, хоть и стала менее многочисленной.

 

Акция хорошо организована. Ее участники размахивают флагами с символикой "Авто Евро Сила" и стучат по бочкам.

 

Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине.

Кроме того, участники акции добиваются прекращения "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и моратория на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

"Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Темы: акции транспорт законодательство
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