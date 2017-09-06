Акцию автомобилистов объявили бессрочной

Акция автомобилистов на иностранных номерах "За доступную растаможку каждому украинцу" продлится в Киеве в бессрочном режиме.

Об этом заявил один из организаторов акции, глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", – сказал он на пресс-конференции 6 сентября.

По данным организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тысяч человек.

Фото УП

Как известно, в Киеве возле Верховной Рады с утра среды проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто.

Из-за нее перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады и в правительственном квартале – весь центр столицы утром оказался в пробках.

Водители начали собираться еще с ночи – и митинг продолжается, несмотря на дождь, хоть и стала менее многочисленной.

Акция хорошо организована. Ее участники размахивают флагами с символикой "Авто Евро Сила" и стучат по бочкам.

Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине.

Кроме того, участники акции добиваются прекращения "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и моратория на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

"Интерфакс-Украина", "Украинская правда"