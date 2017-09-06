Прокурор обвинил адвоката Януковича в затягивании времени

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Среда, 6 сентября 2017, 14:32

Прокурор Руслан Кравченко считает, что новый государственный адвокат Виктора Януковича - Максим Герасько медлит с ознакомлением с материалами уголовного дела о госизмене экс-президента.

Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания Оболонского райсуда столицы в среду, сообщает "Укринформ".

"Защитник не использовал ни одного дня, чтобы даже прийти и получить копии (материалов уголовного дела - ред.) от стороны обвинения", - отметил прокурор.

По его мнению, это делается для того, чтобы "затянуть время рассмотрения судебных заседаний и времени судебного рассмотрения данного дела".

Как сообщалось, в среду, 6 сентября, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, на 21 сентября.

Таким образом суд предоставил защитнику Януковича Максиму Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Однако сам Герасько пожаловался, что суд дал ему недостаточно времени для ознакомления с материалами дела.

Темы: Янукович суд
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