16 военных чиновников наказали за некачественные продукты для армии

Министерство обороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ... к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 виновных должностных лиц – от командира подразделения до начальников управлений и служб", - говорится в сообщении.

На виновных должностных лиц наложили дисциплинарные взыскания от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии их дальнейшего прохождения военной службы.

Отмечается, что служебное расследование Военной службы правопорядка в ВСУ установило, что мясные консервы производителей ООО "Адамант 2000" и "Визит" не соответствуют требованиям ГОСТа.

Также были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии и ненадлежащий контроль чиновниками ВСУ за качеством и безопасностью продуктов.

Как известно, ранее Центр развития и сопровождения материального обеспечения в течение недели провел 5 проверок воинских частей ВСУ.

В одной из воинских частей 28 ОМБр ВСУ были обнаружены запасы некачественных, испорченных продуктов.

Как отметили в МОУ, проверки будут продолжаться, "пока поставщики не будут соблюдать правила поставок и условия хранения продуктов питания".

В августе министр обороны Степан Полторак заверил, что с некачественной тушенкой разобрались.