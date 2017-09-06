16 военных чиновников наказали за некачественные продукты для армии

916 просмотров
Среда, 6 сентября 2017, 14:55

Министерство обороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ... к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 виновных должностных лиц – от командира подразделения до начальников управлений и служб", - говорится в сообщении.

На виновных должностных лиц наложили дисциплинарные взыскания от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии их дальнейшего прохождения военной службы.

Отмечается, что служебное расследование Военной службы правопорядка в ВСУ установило, что мясные консервы производителей ООО "Адамант 2000" и "Визит" не соответствуют требованиям ГОСТа.

Также были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии и ненадлежащий контроль чиновниками ВСУ за качеством и безопасностью продуктов.

Как известно, ранее Центр развития и сопровождения материального обеспечения в течение недели провел 5 проверок воинских частей ВСУ.

В одной из воинских частей 28 ОМБр ВСУ были обнаружены запасы некачественных, испорченных продуктов.

Как отметили в МОУ, проверки будут продолжаться, "пока поставщики не будут соблюдать правила поставок и условия хранения продуктов питания".

В августе министр обороны Степан Полторак заверил, что с некачественной тушенкой разобрались.

Темы: армия Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинские военные получат новую зимнюю форму 6 сентября 2017, 12:16
Правительство Молдовы наперекор Додону хочет отправить военных в Украину 6 сентября 2017, 10:54
Россия начала военные учения в аннексированном Крыму 5 сентября 2017, 13:44
powered by lun.ua
Главные новости
Геращенко: ОРДЛО требуют освободить криминалитет и террористов
У Порошенко хотят закрыть 1 из 3 пунктов пропуска до Крыму
Лавринович является подозреваемым в деле о "перевороте" с 1 сентября – ГПУ
Адвокат: Лариновичу не сообщали подозрение в "перевороте"
Все новости
Ссылки недели

Как делать крутые фото на iPhone, історія льодовикових періодів...

Опыт

9 ошибок, которые мы допускали на первой работе. Какие выводы сделать?