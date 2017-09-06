Лавров хочет, чтобы Киев договаривался о миротворцах с боевиками

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Среда, 6 сентября 2017, 16:29

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, обязательно должны быть согласованы с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он рассказал в среду журналистам на полях третьего Восточного экономического форума, сообщает российское агентство "ТАСС".

По словам главы МИД РФ, разведение сил на Донбассе пока было невозможно, потому что "многие и многие месяцы договоренность, которую достигли лидеры "нормандской четверки" о разведении сторон на линии соприкосновения, не выполняется".

При этом он уверяет, что "зоны безопасности" не созданы, поскольку "украинские коллеги каждый раз требуют, чтобы разведению сил и средств предшествовали семь дней тишины".

Лавров отметил, что РФ готова поддержать идею о создании миссию ООН. Однако, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс ДНР и ЛНР".

Ранее сообщалось, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, прежде, чем вводить миротворцев, требует законодательно закрепить за Донбассом особый статус.

Украинская правда

Темы: Лавров миротворцы ООН Донбасс
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