Директор "Эмпориума": Я не уничтожал граффити, это провокация

1491 просмотр
Среда, 6 сентября 2017, 17:17

Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "иконы достоинства", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Мы их не удаляли. Я никому никаких указаний не давал. Я не заинтересован был это делать. Эти граффити были созданы в мой день рождения 12 февраля 2014 года. Во время революции ночью пришли ребята и спросили – мы здесь разрисовываем стены. А я говорю: а чего вы спрашиваете? Делайте", – сказал Доценко.

Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.

"Я 3,5 года ухаживал и поддерживал техническое состояние этих граффити, ибо краски, которыми их рисовали – и нитрокраска, и масляная, и гуашь – уже к осени половина облетела. Мы их подрисовывали, и в 2015 году, когда действительно была угроза, что они могут исчезнуть, мы покрыли их лаком", – сказал директор магазина.

 
При этом кэш помнит нелестные комментарии Доценко о ценности уничтоженных графитти
 

Он добавил, что расценивает ситуацию с граффити как провокацию.

"То есть 3,5 года за ними ухаживать, а потом взять их зарисовать? Причем сделать это тогда, когда все из отпусков приехали, когда в субботу полное город людей, все гуляют, ярмарки. Это провокация. Сам Вятрович у себя на фейсбуке написал и своим постом все всем объяснил", – сказал Доценко.

Комментируя фото, на которых он стоит рядом с мужчиной, который зарисовывает граффити, Доценко сказал:

"Я не зарисовывал и, может, даже и этот человек не зарисовывал. Или зарисовывал. Я приехал на работу где-то в двенадцать – начале первого и увидел этого человека, я спросил, кто он и что здесь делает, я знаю, что коммунальные службы время от времени чистят фасады. Буквально сразу ко мне подъехала Вера Савченко, помощник нардепа Надежды Савченко и сказала гневно так: как же так, зачем вы зарисовываете, это неправильно. Я говорю – что вы говорите, вы же видите, что я только что приехал на машине".

 

Он добавил, что человека, который зарисовывал граффити, не знает: "Я его не знаю. Он говорил:" Мне сказали покрасить, и я крашу".

На вопрос, почему он не заявил в полицию, Доценко сказал: "Во-первых, полиция этим не занимается. Во-вторых, Вера Савченко мне сказала: "Я буду подавать жалобу в мэрию и Минкультуры". Я говорю: "Да, конечно. Надо это выяснить". Я так и не обращался, потому что помощнице нардепа или же нардепу проще обратиться в мэрию или в полицию, и они тогда отреагируют мгновенно".

Он добавил, что за эти дни получил около 200 угроз в социальных сетях, в том числе в частности, от помощников нардепов. Доценко рассказал, что магазин на Грушевского закрылся. По его словам, магазин понес убытки, которые оцениваются суммами "между десятками и сотнями тысяч гривен".

Он также сообщил, что разговоры с руководством Института украинского языка НАН Украины о продлении или прекращении договора аренды еще не было. В то же время он отказался комментировать, давал ли показания по делу о граффити.

"Сотрудничество или работа идет по всем трем направлениям – СБУ занимается экстремизмом, терроризмом, прокуратура - повреждением памятников культурного наследия, полиция - нанесение вреда государственном и частному имуществу и хулиганские действия. Все что касается нашего сотрудничества с правоохранителями, прокуратурой и СБУ, я не буду ничего комментировать", – сказал Доценко.

По его словам, магазин будет способствовать в восстановлении граффити.

"Мы созвонимся с Социопатом и этот вопрос решим - нужно будет, чтобы мы принимали в этом участие, или не нужно, как мы можем помочь. Мы предоставим финансовую поддержку - это не проблема", - сказал Доценко.

Он также отметил, что магазин "Эмпориум" арендует помещение на Грушевского с 1998 года.

Ирина Балачук, УП

Темы: Киев полиция Майдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В здании, которое арендует "1+1 медиа", было уже несколько проверок 6 сентября 2017, 16:47
Киевводоканал планирует поднять тариф на воду в 2018 году 6 сентября 2017, 12:02
В правительственном квартале сразу два митинга 6 сентября 2017, 11:49
powered by lun.ua
Главные новости
Директор "Эмпориума": Я не уничтожал граффити, это провокация
На комитете в Раде согласовали все 2144 поправки к пенсионной реформе
Геращенко: ОРДЛО требуют освободить криминалитет и террористов
У Порошенко хотят закрыть 1 из 3 пунктов пропуска до Крыму
Все новости
Образование

Почему дети не хотят учиться. 6 образовательных экспертов о причинах

Преданность

Собака Джорджа Майкла так скучает, что поселилась на месте памяти хозяина