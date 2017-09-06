Кабмин назначил нового и.о. главы Фонда госимущества

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Среда, 6 сентября 2017, 18:10

Правительство на заседании в среду назначило исполняющим обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда.

Эту информацию подтвердил вице-премьер Павел Розенко, передает "Интерфакс-Украина".

Трубаров родился в 1973 году. Окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, а затем работал в Донецком облсовете и в районной налоговой инспекции в Донецке.

 
Виталий Трубаров

В 2010-2015 годах стал сначала заместителем, а затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы ФГИ, а затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Как известно, 13 апреля Верховная Рада на пленарном заседании одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы ФГИ назначили первого заместителя Билоуса Дмитрия Парфененко, который уже возглавлял Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 годах и с июня 2014 года по май 2015 года.

Темы: Фонд госимущества Кабинет министров
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