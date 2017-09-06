День в АТО: 13 обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

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Среда, 6 сентября 2017, 19:53

Пророссийские боевики в среду совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня основная активность противника фиксировалась на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты Бутовка и Зайцево.

На Луганском направлении единственный обстрел опорного пункта ВСУ из гранатомета зафиксирован около 13 часов вблизи Крымского.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
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