Германия - за размещение миротворцев ООН на всей территории конфликта на Донбассе

В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.

Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, выступая перед журналистами в Берлине, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По словам пресс-секретаря, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс. Впрочем, некоторые детали предложения Москвы Берлин рассматривает скептически.

По словам Деммер, пока неясно, удастся ли достичь согласия по всем деталям такой миссии на Донбассе.

Также она не видит оснований предоставить в этом вопросе сепаратистам на Донбассе право голоса на переговорах по такой миссии.

"Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - отметила представительница немецкого правительства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН возможно на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал неожиданным заявление президента РФ касательно миротворцев ООН на Донбассе, подчеркнув, что этой возможностью необходимо воспользоваться для обсуждения новых способов решения конфликта.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на сессии Генассамблеи ООН в США в сентябре.

Президент также обсуждал этот вопрос с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом 24 августа.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Россия блокирует ввод миротворцев ООН на Донбасс.

Европейская правда