Facebook о вмешательстве в выборы в США: РФ покупала политическую рекламу в соцсети

В Facebook заявили, что на протяжении двух лет, аккаунты, которые действовали из России, покупали и распространяли в соцсети политическую рекламу.

Об этом говорится в заявлении директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса по поводу исследования возможного вмешательства России в выборы в США.

Как отмечается в заявлении, в период с июня 2015 года по май 2017 года примерно 470 фейковых учетных записей и страниц распространили около 3-х тысяч рекламных сообщений, на это было потрачено 100 тысяч долларов США. Стамос утверждает, что страницы были связаны друг с другом, и, вероятно, действовали из России.

Впоследствии Facebook заблокировал все эти страницы, так как в соцсети запрещены фейковые учетные записи.

Стамос отметил, что подавляющее большинство этих объявлений не затрагивало конкретно тему президентских выборов в США. Однако через эти аккаунты распространялись провокационные сообщения, затрагивающие темы ЛГБТ, иммиграцию, права на оружие.

Также сообщается, что в ходе этого анализа Facebook выявил еще 2200 рекламных объявлений, на которые было потрачено около 50 тысяч долларов. Все они потенциально связаны с Россией. Например, объявления были размещены с русскоязычных учетных записей с американских IP-адресов.

"Мы поделились нашими выводами с властями США, расследующими эти вопросы, и мы будем продолжать работать с ними по мере необходимости", - говорится в сообщении.