ООН: Войска Асада применили химоружие в Сирии около 30 раз

Войска президента Сирии Башара аль-Асада в ходе гражданской войны в этой стране почти 30 раз применяли химическое оружие.

Об этом говорится в заявлении комиссии ООН, расследующей военные преступления в Сирии.

В отчете, уже 14-м со времени начала работы комиссии в 2011 году, насчитывается за этот период 33 случая применения химического оружия, из них 27 нападений совершили именно правительственные войска.

Зачинщики еще шести нападений точно не установлены. Ранее сообщалось, что за некоторые из них ответственна экстремистская группировка "Исламское государство".

Отмечается, что самая серьезная химическая атака произошла в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля этого года. Тогда погибли около 90 мирных жителей, в основном, женщины и дети.

По данным расследования, этот удар по городу в контролируемой повстанцами части провинции Идлиб совершил боевой самолет правительственных войск, который сбросил боеприпасы с отравляющим газом зарином. Председатель комиссии Паулу Пиньейру исключил возможность вины за это нападение самих повстанцев, о которой утверждает власть Асада.

Радио Свобода