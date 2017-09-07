ОБСЕ: За полгода было 480 случаев препятствования передвижению миссии на Донбассе

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Четверг, 7 сентября 2017, 04:41

Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эртурул Апакан заявил, что за первые полгода зафиксировано 480 случаев препятствования передвижению наблюдателей на Донбассе.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По его словам, 75% этих ограничений свободы передвижения миссии произошли на оккупированной территории Донбасса.

Апакан отметил, что свобода передвижения для миссии имеет важное значение для выполнения тех задач, которые определены в мандате СММ, а также важна для поддержания процесса воплощения сторонами Минских соглашений.

"Ограничения и препятствия подрывают усилия, направленные на содействие миру, стабильности и безопасности в Украине", - подчеркнул он.

Апакан также заявил, что за полгода было зафиксировано 13 инцидентов препятствования передвижению, сопровождавшихся насильственными действиями, и все из них произошли на неконтролируемых территориях.

Он напомнил, что один из таких серьезных инцидентов, который произошел 23 апреля 2017 года, привел к трагической гибели члена патруля СММ в результате взрыва, уничтожил автомобиль миссии.

"Наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались, необходимо устранить, оградить или обозначить. Они представляют повседневную угрозу наблюдателям СММ и фактически постоянному миру", - заявил Апакан.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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