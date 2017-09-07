Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании

Каталонский парламент проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября и процесс отделения от Испании, если граждане проголосуют "за".

Такое решение было принято 6 сентября, сообщает Reuters.

После 12 часов дискуссии большинство парламентариев приняла соответствующее законодательство, которое позволяет провозгласить независимость Каталонии уже за 48 часов в случае получения согласия населения.

Депутаты, которые выступали против независимости, покинули зал перед голосованием. Сторонники отделения во главе с главой региона Карлесом Пучдемоном после победных результатов спели гимн Каталонии.

На референдуме каталонцам зададут вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?". Как отмечает агентство, количество сторонников независимости в Каталонии уменьшается на фоне улучшения экономической ситуации в стране. Впрочем большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Испанское правительство выступает против проведения референдума. Ранее Мадрид обратился в Конституционный суд с просьбой признать решение о референдуме незаконным, ведь Конституция Испании говорит о неделимости страны.

"Европейская правда"