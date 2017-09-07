Порошенко предостерег Раду от законов, вредящих безвизу

497 просмотров
Четверг, 7 сентября 2017, 10:21

Президент Петр Порошенко пообещал ветировать любые законы Верховной Рады, которые могут хотя бы частично навредить безвизовому режиму с Европой.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"Я хотел бы предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима – будь то попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, либо попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс, либо сужение полномочий антикоррупционных органов, или что-либо другое, что поставит под угрозу безвиз", - заявил глава государства.

Дополняется...

Темы: Порошенко Верховная Рада визы законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко назначил посла Украины в Македонии 7 сентября 2017, 09:08
В НАПК показали, какие активы Порошенко проверяли 5 сентября 2017, 16:22
Запрета на въезд Саакашвили в Украину нет - адвокат 4 сентября 2017, 17:30
powered by lun.ua
Главные новости
Молдавские военные приехали на учения в Украину вопреки Додону
Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании
Хроника 7 сентября. Квартирный скандал Сергея Лещенко и шоу-бизнес с политической окраской
Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики били из пулеметов и гранатометов
Все новости
Видео

Почему социальная реклама за рубежом действеннее, чем в Украине?

Космос

Мимо Земли пролетел самый большой астероид, какой когда-либо фиксировала NASA