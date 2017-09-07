Порошенко предостерег Раду от законов, вредящих безвизу

Президент Петр Порошенко пообещал ветировать любые законы Верховной Рады, которые могут хотя бы частично навредить безвизовому режиму с Европой.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"Я хотел бы предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима – будь то попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, либо попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс, либо сужение полномочий антикоррупционных органов, или что-либо другое, что поставит под угрозу безвиз", - заявил глава государства.

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