Порошенко предостерег Раду от законов, вредящих безвизу
Президент Петр Порошенко пообещал ветировать любые законы Верховной Рады, которые могут хотя бы частично навредить безвизовому режиму с Европой.
Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.
"Я хотел бы предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима – будь то попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, либо попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс, либо сужение полномочий антикоррупционных органов, или что-либо другое, что поставит под угрозу безвиз", - заявил глава государства.
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