Порошенко рассказал, как Украина войдет в ЕС

Украина планирует войти в "шенгенскую зону" Европейского Союза, присоединиться к таможенному и энергетическому союзам ЕС.



Об этом президент Петр Порошенко заявил в ежегодном послании к Верховной Раде, говоря о перспективе членства в Евросоюзе.



"Сейчас мы должны в полном объеме выполнить соглашение об ассоциации (с Евросоюзом). Но я подчеркиваю, что этим сейчас ограничиваться нельзя и новые шаги следует планировать уже сейчас", – сказал он.



"В июле на саммите Украина – ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководству Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, присоединение к Энергетическому союзу ЕС, вступление в силу совместного авиационного пространства и единого цифрового рынка", – отметил Порошенко.



По его словам, "реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в уже восточные границы Европейского Союза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзу".



"В результате такой стратегии мы максимально должны приблизиться к критериям членства Евросоюза. Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза, – и тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени", – заявил Порошенко.



Алена Рощенко, УП